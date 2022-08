Auto incendiate a Barriera Milano. Notte movimentata nel quartiere di Barriera Milano, a Torino. Attorno all'una di notte dell'11 agosto, in via Muzio Clementi, ignoti hanno incendiato due auto parcheggiate. La denuncia arriva direttamente da una residente che, come tanti altri, è stata svegliata dall'odore acre del fumo. Gli stessi residenti denunciano un'impennata di furti, scippi e incendi dolosi come quelli filmati durante la notte di San Lorenzo.