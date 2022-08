Accoltellato a morte da un parente in un bar

Un uomo è stato accoltellato a morte in viale Macallè a Biella. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. L'omicida sarebbe un parente della vittima che lo ha colpito con una coltellata all'addome.

All'ora di pranzo i due erano in un bar nei pressi dello stadio di calcio, quando hanno iniziato a litigare. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato. Proprietari e dipendenti del locale, davanti al quale si è consumato l'omicidio, sono stati portati in Questura per essere sentiti dagli inquirenti.