Bimbo schiacciato da una porta, ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente domestico nel pomeriggio di ieri ad Armeno, in provincia di Novara. Un bambino di 4 anni e' rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una porta. Il piccolo stava giocando all'interno di una casa in ristrutturazione di proprietà di una famiglia di turisti stranieri, quando è stato travolto da una porta. Sembra che il padre la avesse smontata e appoggiata a una parete. Il piccolo l'ha toccata facendola cadere ed è rimasto schiacciato. Ha riportato ferite molti serie alla testa e al corpo. E' stato soccorso dai sanitari del 118 di Omegna ed è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso.