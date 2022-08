Brillano gli arcieri piemontesi agli europei di Roma

Brillano gli arcieri piemontesi ai campionati europei di Para Archery di Roma. In una nazionale italiana che ha chiuso al primo posto con 14 medaglie, un contributo fondamentale arriva dal nostro duo di campioni Elisabetta Mijno-Matteo Bonacina che nelle gare di singolo e di doppio portano in dote complessivamente tre ori e tre argenti

La Mijno in questa stagione ha esordito anche con la nazionale "normodotati". La 36enne di Moncalieri milita nel Gruppo sportivo fiamme azzurre.

Bonacina è un piemontese d'adozione: di origini bergamasche, gareggia da tempo per gli Arcieri delle Alpi di Rosta.