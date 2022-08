Buona la prima per la Juventus, 3 a 0 contro il Sassuolo

Buona la prima per la Juventus, che all'esordio batte il Sassuolo con un sonoro 3 a 0. Protagonista assoluto dei primi minuti è l'uomo più criticato: Alex Sandro. Il terzino brasiliano, al primo minuto, prima entra in contatto in area con Muldur, e reclama un rigore – l'arbitro lascia correre. Poi, tre minuti dopo, mette un cross sulla testa di Vlahovic, che spara alto anche se in fuorigioco. Ma al 20esimo la palla gol ce l'ha il Sassuolo: cross di Berardi dalla destra, Defrel ci prova in spaccata, ma Perin è attento - sulla linea.

Al 25esimo, gli uomini più sotto osservazione, colpiscono. McKennie innesca ancora Alex Sandro, cross per Di Maria che la schiaccia col sinistro e batte Consigli. 1 a 0 e gol al debutto per l'argentino. Minuto 28: cross di Danilo, Vlahovic al volo col destro, fuori di pochissimo. Due minuti dopo si vede il Sassuolo con la gran botta di Ayhan, risponde Perin in tuffo. Al 40esimo Alex Sandro, ancora lui, pesca in area Vlahovic, Ferrari lo stende: è rigore. Sul dischetto c'è il serbo che non perdona: 2 a 0. Juve pimpante anche nel secondo tempo. Al 49esimo Bremer giganteggia in area e fa partire Di Maria. Coast to coast dell'argentino, che prova il sinistro a giro. Fuori di pochissimo. Un minuto dopo, erroraccio di Ayhan che serve Di Maria, assist per Vlahovic che sigla il 3 a 0. La partita, di fatto, finisce qui. Si oppone solo Vlahovic, che all'86esimo sfiora la tripletta. Da verificare le condizioni di Di Maria, che esce accusando un fastidio muscolare. Ma intanto la Juve, quest'anno, parte bene.



Servizio di Massimo Lanari, montaggio di Tiziana Samorì