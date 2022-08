Cade un albero su un taxi, il conducente muore sul colpo

E 'accaduto intorno a mezzanotte e mezzo a Pino Torinese in via Mongreno. Mentre sulla città e in tutto il Piemonte si riversavano i primi forti temporali dopo settimane di siccità.

E proprio a causa della forte pioggia e delle raffiche di vento, sulla strada si è abbattuto un albero che ha schiacciato nella parte anteriore sinistra il tetto di un taxi, una Fiat Tipo, che stava scendendo dalla collina verso Torino.

Il conducente, Ezio Cauda, di 56 anni, è morto sul colpo.

Sposato, era residente e Borgaro Torinese.

Sul taxi viaggiava anche una cliente, seduto sul sedile posteriore, Addaif el Alaoui lalla Kanza, nata Chieri, 49 anni, residente a Castelnunovo Don Bosco, rimasta scioccata dall'incidente, ma illesa. E' stata trasportata all'ospedale civile di Chieri.

Anche perchè il taxi ha continuato la sua marcia dopo essere stato trovolto dall'albero, e con il conducente privo di sensi. Ha invaso la corsia opposta scontrandosi prima lateralmente con un'altra auto, una Panda, con a bordo due donne, ed in seguito finendo la sua corsa contro un'altra vettura che procedeva dietro la Fiat Panda, una Polo. Sia conducenti che passeggeri degli altri mezzi coinvolti sono rimasti illesi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per svolgere i rilievi del caso.