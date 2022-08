Camion ribaltato sulla A26

Un tir si è ribaltato, questa mattina intorno alle 8.30, al chilometro 45 dell'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, all'altezza di Predosa. L'autista, che si sarebbe ferito ad un braccio, è stato trasportato con l'elisoccorso ma non sarebbe grave.

Dalle 9, è stata disposta temporaneamente la deviazione obbligatoria in D26 Diramazione Predosa - Bettole per gli automobilisti diretti verso Alessandria/Gravellona Toce. Si registrano code in direzione Alessandria. Autostrade consiglia di seguire la A7 per chi deve raggiungere Alessandria.