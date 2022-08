Canoa e paracanoa, al via i mondiali ad Halifax

Prendono il via i Campionati del mondo di Canoa Velocità e Paracanoa in Canada, ad Halifax, fino a domenica 7 agosto, sulle rive del lago Banook.

Tra le punte di diamante della spedizione azzurra, composta da 18 atleti, sotto gli ordini del direttore tecnico Oreste Perri, trova sicuramente spazio Carlo Tacchini, atleta di Verbania appartenente alle Fiamme Oro. Il piemontese sarà l'alfiere nella canadese monoposto sui 500 metri, gara in cui lo scorso anno conquistò il bronzo iridato. Tacchini gareggerà anche sui 1000 e sui 5000 metri, distanza in cui il talento di Verbania ha conquistato la medaglia d'oro in coppia ed il bronzo europeo nel 2021.

Altra piemontese in gara nel Kayak è Agata Fantini da Novara, atleta della Marina Militare, impegnata nel K4 500 insieme a Susanna Cicali (Fiamme Azzurre), Mathilde Rosa, Cristina Petracca. La piemontese è impegnata anche nel K2500 insieme a Mathilde Rosa.

Le gare, come da programma, prevedono la disputa di batterie e semifinali da mercoledì a venerdì, sabato e domenica invece si assegnano i titoli iridati di tutte le specialità. La copertura delle finali è garantita da RAI.

In acqua anche gli atleti della Paracanoa. La squadra azzurra, guidata dal direttore tecnico Stefano Porcu, potrà contare su otto atleti.