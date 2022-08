Capriolo incastrato in una rete e salvato dai Vigili del fuoco

Era rimasto impigliato in una rete ed è stato salvato dai Vigili del fuoco. E' successo ieri sera, 12 agosto, a un capriolo, incastrato in una rete sul Mottarone, nel Verbano, che delimita gli accessi agli impianti di risalita di una pista. L'animale è stato notato da due giovani che stavano passeggiando e che hanno dato l'allarme. A liberarlo, una squadra di volontari del distaccamento di Stresa. Il capriolo non è rimasto ferito ed è stato liberato nei boschi.