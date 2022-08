Caro energia, aumenta la colazione al bar

Sarà un autunno caldo per i bar. Il peso dell'inflazione e del caro energia si faranno sentire su consumatori ed aziende. Secondo una stima dell'Unione Nazionale Consumatori, nei primi mesi dell'anno le famiglie piemontesi hanno perso in media 140 euro al mese, un valore destinato a crescere nell'ultima parte del 2022 a 180 euro. Un rincaro che porta i cittadini a fare delle scelte, tagliando il superfluo. Scelte che avranno un peso per le attività. Per Confesercenti a livello nazionale il 10 per cento delle imprese, circa 90.000, rischiano di uscire dal mercato, con 250.000 posti di lavoro in pericolo. Nello specifico i bar hanno visto crescere le spese dell'energia in media del 120 per cento rispetto allo scorso anno con un impatto sui ricavi aziendali che supera il 10 per cento. Per questo qualcuno ha scelto di ritoccare i listini all'insù, con dei distinguo. Nella speranza di non dover trovarsi, a settembre, a dover aumentare nuovamente i prezzi.

Servizio di Maghdi Abo Abia. Montaggio di Tiziano Bosco