Champions League, prima europea della Juventus contro il PSG

In mattinata la Uefa ha comunicato il calendario dei gironi di Champions: inizio in salita per i bianconeri, martedì 6 settembre alle 21 in casa del Paris Saint Germain. Il martedì successivo, sempre alle 21, a Torino arriverà il Benfica. Il 5 ottobre l'ultima partita d'andata, ancora alle 21, a Torino contro il Maccabi Haifa. Il 2 novembre l'ultimo incontro a Torino contro i francesi.

Di seguito lo schema dei sei turni del girone H. Ricordiamo che le prime due squadre di ogni girone si qualificano agli ottavi di finale di Champions League, la terza di ogni girone approda in Europa League.