Cinquantenne arrestato per stalking

Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato a Novara dalla Polizia di Stato per stalking. A chiamare gli agenti, la ex compagna, trentasette anni. L'uomo si era presentato a casa della donna, dopo averla tempestata di telefonate e messaggi già la sera precedente, per avere un incontro. Dopo avere citofonato insistentemente, era poi riuscito in a entrare nel condomino, fino alla porta di ingresso dell'appartamento. L'uomo era destinatario di un ordine di allontanamento

dall'abitazione e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex. Gli agenti della Volante lo hanno sorpreso in flagranza di reato. E' quindi scattato l'arresto.