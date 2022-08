Città della Salute, appello ai donatori di sangue

Un appello ai donatori di sangue. Lo lancia la Città della Salute di Torino, spiegando che a fronte della maggiore domanda di sangue ed emocomponenti negli ultimi anni, perché sono aumentati trapianti e interventi di elevata complessità, nel periodo estivo si registra una diminuzione dei donatori. Si tratta di una necessità costante e regolare nel tempo perché, spiegano, alcuni emocomponenti come le piastrine sono molto delicati e scadono in pochissimo tempo. La Città della Salute ha bisogno di sangue, piastrine e plasma per i pazienti ricoverati, per chi trasfonde cronicamente e per le emergenze. L'appello è rivolto a tutte le persone in buona salute e di età compresa tra i 18 ed i 60 anni e che pesino almeno 50 chili, per prenotare la propria donazione, di sangue intero o in aferesi.

Le donazioni si potranno effettuare presso la sala prelievi unificata dei Servizi Trasfusionali/Presidio Molinette - corso Bramante 88.

Per prenotare la propria donazione e concordare il momento in cui farla si può telefonare al Servizio trasfusionale della Banca del Sangue della Città di Torino dell'ospedale Molinette – corso Bramante 88/90 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 15. Per prenotazioni e informazioni telefonare ai seguenti numeri: 011/633.4101 - 011/633.4094 - 011/633.4231 - 011.633.4237.

Inoltre si può donare sangue e plasma presso le Unità di Raccolta delle Associazioni Donatori: FIDAS-ADSP (per informazioni consultare il sito www.fidasadsp.it 011/ 531166 int. 1) ed AVIS (per informazioni consultare il sito www.avistorino.it 011/613341-0119661668).