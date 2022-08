Chiusa di Pesio canta con le Madamè, 4 voci con fisarmonica, chitarra e percussioni

Sarà un'esibizione musicale con canti popolari e di lavoro della tradizione tra 800 e 900. Domenica 14 agosto alle 21:15 appuntamento a Chiusa di Pesio, in piazza Cavour, con le Madamè, gruppo musicale composto da quattro ragazze che cantano accompagnandosi con fisarmoniche, chitarra e percussioni. Il concerto, a ingresso gratuito, è inserito nella XV edizione di Accademie in Valle, la rassegna di musica di qualità diretta da Angelo Vinai e sostenuta da Comune di Chiusa di Pesio, associazione Il Musicante ed Estemporanea. Mediante la ricerca e l'arrangiamento di brani selezionati, le Madamè riportano alla luce canzoni tradizionali, canti di lavoro, di femmine e di briganti, brani d'amore, di speranza e di partecipazione. Nel viaggio s’incontrano brani emozionanti, lenti e introspettivi, ma anche in grado di scatenare l'energia tipica dei balli popolari. Le musiciste, provenienti dalle Langhe e dalle Vallate Cuneesi, hanno alle spalle un ricco percorso di studi musicali. Il gruppo è stato fondato nel 2017. Nell’autunno 2018 è uscito il primo album dal titolo “Sebben che siamo donne”. Da allora le Madamè hanno portato in giro il loro spettacolo su numerosi palchi italiani. A Chiusa di Pesio presentano il secondo album "Se tu sapessi il bene che io ti voglio" uscito a febbraio 2022 e dedicato alle donne nella musica popolare. Erica Molineris è la voce principale, Claudia Danni alla fisarmonica, chitarra e cori, Elena Chiaramello alla fisarmonica e cori, e Anna Chiapello alle percussioni e cori.