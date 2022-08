Controlli sul lavoro in edilizia, 19 denunciati, sanzioni per 120mila euro

Sessanta aziende controllate, circa cento posizioni lavorative verificate, di cui 16 sono risultate irregolari e 7 in nero. Sono alcuni dati del bilancio della campagna di controlli nel settore dei cantieri edili nella provincia di Verbania, effettuati dai Carabinieri dei Reparti territoriali del Comando provinciale di Verbania e quelli del Nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro. L'attività è durata da febbraio a luglio con il coinvolgimento delle stazioni dei Carabinieri competenti per territorio e dello Spresal di Verbania. Sono stati 10 i provvedimenti di sospensione delle attività, per l'individuazione di lavoratori in nero e per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Sono state contestate sanzioni complessivamente per circa 120mila euro, con il deferimento all'autorità giudiziaria di 19 persone, per violazioni penali in materia.