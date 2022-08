In Piemonte sono stati accertati 1.343 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività del 6,8% rispetto ai 19.807 tamponi diagnostici processati, di cui 19319 test antigenici. Ancora in calo il numero dei ricoverati: - 13 rispetto a ieri nei reparti ordinari, dove ora è di 287 il totale; invariato il dato in terapia intensiva, dove restano 6 pazienti.

Sono stati registrati 7 decessi.