Secondo i dati dell'aggiornamento epidemiologico pubblicato dalla Regione, i nuovi casi accertati di contagio da Covid in Piemonte sono 1.273, con un tasso di positività dell'11,2 rispetto ai tamponi processati, 11.323, di cui 10.865 test antigenici. Resta stabile il numero dei ricoveri, otto in terapia intensiva, come il giorno precedente, e 313 negli altri reparti, uno in meno. Sono stati registrati cinque decessi.