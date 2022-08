Secondo i dati dell'aggiornamento del 22 agosto della Regione sulla situazione epidemiologica, sono 485 i nuovi casi di contagio accertati in Piemonte, con un tasso di positività del 7,3 per cento rispetto ai 6.623 tamponi eseguiti, di cui 6.447 antigenici.

Sale a 342 il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (19 in più rispetto al giorno precedente) e a 7 quello delle degenze in intensiva (uno in più rispetto al giorno precedente). Non sono stati registrati decessi.