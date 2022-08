Covid, i dati del 6 agosto in Piemonte

I nuovi casi di contagio accertati in Piemonte sono 1.943, secondo i dati dell'aggiornamento del 6 agosto sulla situazione epidemiologica della Regione Piemonte. Il tasso di positività è del 9 per cento rispetto ai 21.609 tamponi eseguiti, di cui 20.892 antigenici. Il numero dei ricoveri in terapia non intensiva scende di 23 unità per un totale di 481 ricoverati, mentre il numero delle degenze in terapia intensiva resta stabile a 13. Sono stati registrati due decessi.