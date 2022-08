Sono 1.304 i nuovi casi accertati di Covid in Piemonte, secondo i dati dell'aggiornamento quotidiano del 7 agosto diffuso dalla Regione sulla situazione epidemiologica. Il tasso di positività è del 13,1 per cento rispetto ai 9.934 tamponi eseguiti, di cui 9.491 antigenici. Il numero dei ricoverati non in terapia intensiva scende a 477, quattro in meno rispetto al giorno precedente. I ricoveri in terapia intensiva restano 13. Registrato un decesso.