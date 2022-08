Covid, tasso di positività al 7,7%

Covid. 584 i nuovi positivi accertati in Piemonte, quasi tutti individuati con test antigenico (565).

Il tasso di positività è del 7,7% su 7650 tamponi effettuati. Salgono a 309 i ricoveri ordinari, sono 21 in più rispetto alla precedente rilevazione (4.6%).

Stabili quelli in terapia intensiva: 7, che corrispondono all'1,1%. Nessun decesso.

