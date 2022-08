Da Garibaldi a Marilyn, le grandi mostre dell'estate torinese

Da Garibaldi icona pop al Museo del Risorgimento a Marilyn forever alla Palazzina di Stupinigi, a Dario Argento al Museo Nazionale del Cinema. Sono tante le mostre dell'estate torinese che ha sempre più, tra i punti di forza, la fotografia con le Gallerie d'Italia dove prosegue 'La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia' con gli scatti di Paolo Pellegrin, le rassegne di Camera con un'immersione nell'arte in Italia negli anni Sessanta e Settanta e World Press Photo alla Gam.



Ai Musei Reali si può visitare 'Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali', un percorso di arte contemporanea tra elefanti, balene e lumache rosa, mentre alla Reggia di Venaria e nei suoi Giardini è protagonista il gioco con laboratori per famiglie, proposte didattiche e una mostra inedita sul videogioco. A Palazzo Madama si entra nelle case di Pompei per ammirare 120 opere tra arredi, statue, gioielli, bronzi, vetri e apparati decorativi. Al Museo Egizio sono protagoniste le piante dell'antico Egitto in un nuovo spazio verde allestito nella corte interna con un videomapping di sette minuti dedicato al giardino egizio: ogni giovedì, venerdì e sabato proiezioni artistiche raccontano storie inedite e sono previste aperture serali con un biglietto scontati.



C'è anche la nuova Pinacoteca Agnelli, con il giardino sospeso - parco pensile con 40.000 piante - creato dalla Fiat e dedicato a sculture e installazioni commissionate ad artisti internazionali. Due le mostre. 'Pablo Picasso e Dora Maar. Un dialogo con la Fondation Beyeler' e 'Turn Me On' dell'artista Sylvie Fleury, a cura di Sara Cosulich e Lucrezia Calabro' Visconti: 60 opere in sette sale, la più completa mostra in Italia dedicata all'artista. La Fondazione Accorsi-Ometto presenta al pubblico la mostra In Scena! Luci e colori nei costumi di Caramba, un omaggio al 'Mago' dei costumi teatrali Luigi Sapelli, in arte Caramba.