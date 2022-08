Scatta l'iniziativa del primario di oncologia del Mauriziano Massimo Di Maio che per raccogliere fondi per la ricerca e sensibilizzare sull'argomento ha deciso di partire da Torino e raggiungere Sorrento in bici. Sabato 27 la partenza dai giardini dell'ospedale Mauriziano.

Il servizio di Dario Moricone

montaggio Elisa Pozzati

voce Massimo Di Maio Dip. Oncologia Univ Torino Ospedale Mauriziano