Dal 29 agosto chiuso il ponte sul Ticino tra Piemonte e Lombardia

Per tre settimane, dal 29 agosto al 19 settembre, sarà chiuso al traffico per lavori uno degli snodi tra Piemonte e Lombardia, il ponte sul Ticino che collega Castelletto Ticino, nel novarese, a Sesto Calende, nel varesotto. Lo stop riguarderà anche la linea ferroviaria. Il cantiere di Anas prevede la sostituzione dei giunti di dilatazione sul ponte, all'altezza del km 55,6 della Statale 33. Durante questo periodo il transito sulla bretella autostradale A26-A8 tra Castelletto Ticino e Sesto Calende sarà gratuito. Per la circolazione ferroviaria, sulle linee Arona-Milano e Domodossola-Milano è stato previsto un servizio di autobus sostitutivi tra Arona e Sesto Calende. La percorrenza del tratto sostitutivo sarà di circa 50 minuti, con attesa da parte dei bus dei treni eventualmente in ritardo.