Danni nel biellese e nell'alessandrino per l'ondata di maltempo

Forti temporali su tutto il Biellese, con continue scariche di fulmini. A Cossato e Vigliano Biellese, danneggiati alcuni cavi della linea elettrica, è stato necessario

l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le zone colpite.

Un potente fulmine si è abbattuto sulla pista di atterraggio dell'elicottero del comando provinciale dei vigili del fuoco e ha mandato fuori uso la sala operativa.

Il maltempo ha colpito anche in provincia di Alessandria. Vigili del fuoco impegnati per la messa in sicurezza di alberi caduti dopo essere stati colpiti da fulmini e pali pericolanti tra Novese, Ovadese, Tortonese e Casalese.



A Casale Monferrato si è verificato un incidente a causa del fondo reso viscido dalle condizioni meteo. Un'auto con a bordo due persone di 36 e 35 anni ha centrato e abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, per poi ribaltarsi. Conducente e passeggero sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Nell'Acquese la pioggia è caduta anche nella zona di Spigno Monferrato, interessata da giorni da incendi in un bosco nelle località Rocchetta e Bergaggiolo.