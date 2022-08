Calcio. Serie C. Luca di Masi, resta ma non raddoppia. Al termine di un'estate travagliata iniziata con l'annuncio di voler cedere la società, il presidente dell'Alessandria ha deciso di restare al timone dei “Grigi”. Nessun compratore credibile si è affacciato sulla scena - ha detto - e quindi daremo vita a un progetto economicamente sostenibile. Tradotto, significa il ridimensionamento del budget e degli obiettivi sportivi: si punterà quindi su un gruppo di giovani avendo come traguardo la salvezza.