Due giovanissimi muoiono in uno scontro frontale nell'Acquese

Due ragazzi di 16 e 18 anni sono morti in uno scontro frontale a Terzo (Alessandria) al confine con l'Astigiano. I due giovanissimi, entrambi di Nizza Monferrato (Asti) viaggiavano, con

altri due amici sempre di Nizza Monferrato, sulla Fiat Punto che

si è scontrata con una Volkswagen Golf, condotta da un 46enne di

Mombercelli (Asti). Rilievi e accertamenti ancora in corso per risalire con esattezza a cause

ed esatta dinamica del sinistro, avvenuto sulla provinciale 230 in direzione Castel

Boglione (Asti), in un tratto con molte curve, probabilmente

reso viscido dalla pioggia caduta in serata. Le salme dei due

giovani sono all'obitorio di Acqui Terme. Nell'incidente feriti

un 18enne e un 17enne, entrambi in ospedale ad

Alessandria, non in pericolo di vita; il conducente della

Volskwagen è ricoverato ad Acqui Terme.