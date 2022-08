Due morti sul lavoro in poche ore

L'allarme è scattato in tarda mattinata a Santhià, intorno a mezzogiorno. Andrea Guizzardi, operaio gruista di 58 anni residente a Salussola, in provincia di Biella, è rimasto ferito mentre lavorava, per conto di una ditta esterna, nell'ampliamento dell'impianto di compostaggio "Territorio e Risorse", conosciuto come la "Coccinella", lungo la strada del Brianco, di proprietà del gruppo Iren.

Dalle prime informazioni l'uomo, un gruista, sarebbe stato urtato da mezzi in movimento all'interno dell'area di cantiere. La gravità delle sue condizioni ha spinto i sanitari al trasporto con l'elisoccorso al Cto di Torino, dove è deceduto nel pomeriggio a causa di un gravissimo trauma cranico. Saranno le indagini dei carabinieri e degli ispettori Spresal a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Si tratta della seconda vittima sul lavoro in Piemonte in meno di 24 ore. Ieri intorno alle 18, a circa di 20 chilometri di distanza, sulla provinciale tra Mazzè e Villareggia, nel torinese, è morto un agricoltore di 50 anni, Romeo Appino, residente ad Agliè. L'uomo era alla guida di un trattore ribaltatosi più volte in una scarpata. Il mezzo è caduto in un tratto della provinciale privo di guardrail, con la carreggiata protetta solo da muretti di cemento.



Servizio di Maghdi Abo Abia

Montaggio di Paola Messina