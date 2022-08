Europei, Balsamo d'argento

Dopo quasi 130 chilometri Lorena Wiebes ha vinto la prova su strada in linea degli Europei di ciclismo, a Monaco di Baviera, staccando di pochissimo la cuneese Elisa Balsamo, campionessa del mondo e italiana in carica. La squadra azzurra poco prima dell'ultimo chilometro si era portata al comando della gara in volata contro le olandesi. Balsamo, ventiquattrenne delle Fiamme Oro, è stata preceduta di appena mezza ruota da Wiebes. Terzo posto per Rachele Barbieri, 25 anni di Pavullo, che agli Europei di Monaco aveva già conquistato nel ciclismo su pista l'oro nell'Americana e nell'Omnium e l'argento nell'inseguimento a squadre.