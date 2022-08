Caricava sul portale del Ministero della Salute tamponi negativi per fare ottenere il Green Pass ai suoi amici. In più certificava vaccinazioni anti-Covid mai effettuate. Per queste ragioni un farmacista No Vax di Bra, in provincia di Cuneo, è stato messo ai domiciliari.

L'indagine, condotta dai carabinieri del Nas di Alessandria, ha portato alla denuncia di venti persone che hanno sfruttato i Qr code truffaldini per andare al lavoro o per viaggiare quando era necessario esibire il certificato.