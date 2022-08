La Farnesina si muove sul caso di Federico Negri

Si muove il Ministero degli Esteri a proposito della vicenda di Federico Negri, il ventottenne di Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria, detenuto in India per essere entrato nel Paese dal Nepal senza aver pagato i 40 euro di bollo necessari secondo la legge locale.

Lo ha riferito il sindaco del comune alessandrino di cui è originario l'uomo, Domenico Miloscio: “Sappiamo che la Farnesina, che ringrazio, si è mossa e a breve ci sarà un contatto tra il console e Federico e credo potrà parlare con i genitori”.

A questo proposito il Ministero degli Esteri ha pubblicato la seguente nota:

L’Ambasciata d’Italia a New Delhi, in stretto raccordo con la Farnesina, segue con la massima attenzione il caso del connazionale Federico Negri, trattenuto dalle Autorità di frontiera indiane con l’accusa di essere entrato illegalmente in territorio indiano dal Nepal. Al momento il connazionale si trova in stato di custodia cautelare in vista della definizione del procedimento giudiziario a suo carico. L’Ambasciata a New Delhi è in costante contatto con le Autorità locali e continua a fornire ogni utile assistenza al connazionale e ai suoi famigliari.

L'avvocato della famiglia, Claudio Falletti, conferma anche che è stata chiesta l'autorizzazione per una visita consolare in carcere.

Federico Negri, racconta la famiglia, è stato arrestato dalla polizia dello stato indiano dell'Uttar Pradesh dopo aver attraversato un ponte di collegamento tra Nepal e India. Secondo la legge locale la sua è una presenza non autorizzata sul territorio: rischia dai 2 agli 8 anni di carcere.