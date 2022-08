Torino, Ferragosto al museo

Per chi sceglie di trascorrere un Ferragosto all'insegna della cultura, Torino offre molte opportunità, anche gratis o con biglietti a prezzo ridotto. Tra le proposte in città, entrata libera alle Gallerie d'Italia a piazza San Carlo con due mostre fotografiche, "La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia" di Paolo Pellegrin e "Dalla guerra alla luna 1945-1969. Sguardi dall'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo".

Fondazione Torino Musei propone l'ingresso speciale a un euro alle collezioni e, aggiungendo un euro, alle mostre di GAM, MAO e Palazzo Madama, con l'eccezione del World Press Photo 2022 che sarà accessibile a prezzo ridotto a 10 euro. I Musei Reali sono aperti con il consueto costo del biglietto, così come il Museo Egizio e il Museo del Cinema alla Mole.