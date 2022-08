Furti d'acqua dal fiume Belbo. Nel novarese l'oro blu si raziona

Prelevavano acqua abusivamente dal torrente Belbo. Per questo i carabinieri forestali di Nizza Monferrato hanno sanzionato due agricoltori titolari di due aziende agricole. Rischiano una sanzione che puo' arrivare a 30.000 euro ciascuno.

Secondo i militari i due prelevavano acqua dal fiume per convogliarla nei campi vicini per irrigare le proprie culture, senza essere in possesso della concessione. In un caso era stata attrezzata una pompa carrabile alimentata da un motore a scoppio incorporato. Nel secondo il prelievo era reso possibile da una pompa alimentata da un trattore.

L'importo definitivo della sanzione verrà deciso dalla Provincia dopo gli accertamenti condotti dai Carabinieri Forestali secondo cui al momento non è possibile stabilire i volumi d'acqua sottratti al fiume Belbo.

I militari sottolineano come negli ultimi due mesi siano stati numerosi i casi di furti d'acqua in tutto il Piemonte per usi industriali e domestici. Un fenomeno la cui gravità è accentuata dalle conseguenze della siccità sopratutto in provincia di Novara.

Acqua Novara Vco, società che gestisce il servizio idrico integrato in 140 comuni tra le due province, segnala interruzioni notturne dell'acqua per permettere il riempimento dei serbatoi a Pieve Vergonte, San Bernardino Verbano, Cannero Riviera ed Arola. Ad Armeno si è deciso per la riduzione di pressione. Ad Orta San Giulio un'ordinanza del 19 luglio impone la bollitura dell'acqua per scopi potabili perché proveniente dal Rio Sogna. A Invorio è vietato usare l'acqua per innaffiare orti e giardini, irrigare, lavare automezzi, riempire piscine. In totale sono a rischio limitazioni circa 30 località.