Grave malore per un quindicenne piemontese in spiaggia

Si è sentito male in spiaggia a Marina di Cecina, nel livornese; soccorso dal 118 è stato trasferito con l'elicottero Pegaso in codice rosso al pronto soccorso di Livorno. E' successo a un quindicenne piemontese, soccorso stamattina mentre si trovava in spiaggia: dal 118 hanno spiegato che era stato segnalato un ragazzo in apparente arresto cardiorespiratorio. Sul posto sono intervenute l'ambulanza medicalizzata e un'ambulanza ordinaria, oltre all'elisoccorso che, su decisione del medico, ha effettuato il trasporto in ospedale.