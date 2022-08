Il giorno di Pogba e Miranchuk

Oggi a Lione il consulto per verificare le condizioni di Pogba, che rischia di stare fermo forse per qualche mese. Per il centrocampo della Juventus è emergenza, anche a causa dello stop di Mc Kennie.

Sul mercato, trattative in corso per Parèdes del Psg. Più complicate le piste Milinkovic-Savic e Fabian Ruiz. Intanto Rabiòt non partirà.

Caccia anche al vice Vlahovic: una ridda di nomi, in cima alla lista Morata e Murièl.

Nel Toro oggi verifiche per Zima. Il suo guaio complica le cose in una difesa che già fa registrare i problemi per Vojvòda, Buongiorno, Djidji e Izzo.

Sul mercato, stamane in programma le visite mediche di Miranchuk e Lazaro, in arrivo, entrambi in prestito con diritto di riscatto, rispettivamente da Atalanta e Inter.

Poi dovrebbe toccare al 18ennne centrocampista turco del Besìktas, Ilkhan, che esclude la pista Maggiore dello Spezia.

In difesa, trattative in corso per il centrale classe 1999 Schuurs dell'Ajax, in alternativa al 27enne svincolato dal Lione, Denayer.

Sulla trequarti, l'arrivo di Miranchuk dovrebbe escludere sia l'ipotesi Praet che la pista Orsolini, mentre resta viva la trattativa per Laurentie del Lorient.

Giochi aperti per due ruoli fondamentali: il portiere e il centravanti. Da capire se il club intende restare così, o cercare due profili di spessore più alto rispetto alle forze attualmente in organico.