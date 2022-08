Il weekend di Ferragosto tra Morgan e Les Farfadais

Musica e acrobazie per il Ferragosto di Scenario montagna, il festival delle valli piemontesi giunto quest’anno alla sua 18ª edizione. A Sauze d'Oulx grande attesa per il concertone di Marco Castoldi, in arte Morgan. Il 13 agosto a Fenestrelle e il 15 a Bardonecchia l'appuntamento è con il grande circo contemporaneo. La compagnia internazionale di Les Farfadais porta in Piemonte il suo nuovo spettacolo: Sortilegio. 50 minuti di acrobazie, tableaux vivants, equilibrismi, numeri aerei, creature giganti gonfiabili, interazioni con videomapping concatenati in una storia dai valori universali. Uno spettacolo site specific in cui la storia si fonde con le location in cui si svolge: il Forte di Fenestrelle e la Tur d’Amun a Bardonecchia.