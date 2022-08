In viaggio le cisterne antisiccità

Sono stati 49 i viaggi tra venerdì e domenica: per tutto il fine-settimana è proseguito il lavoro dei volontari della protezione civile per rifornire di acqua potabile le zone dell'Alessandrino più colpite dalla siccità. Quattro le cisterne impegnate, il centro per scaricare è Cortemilia, in provincia di Cuneo, spiega il responsabile Andrea Morchio, "da cui si parte con la distribuzione per la Valle Bormida. Per l'Alessandrino, in particolare, le zone di Ponzone, al confine con l'Appennino ligure, dove il livello del lago è sceso da giorni a 0,50 metri, Castelletto d'Erro, sull'Alto Acquese". Criticità anche nelle frazioni di San Luca e Olbicella della vicina Molare e a Bergamasco. Sono 75 i comuni dell'Alessandrino che hanno emesso ordinanze antispreco.