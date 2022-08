Incidente contro un albero, morto un automobilista

Ha perso la vita dopo che la sua auto è finita contro un albero. L'incidente è avvenuto in nottata, verso l'1.30, sulla circonvallazione di Castelnuovo Scrivia, nell'alessandrino. La vittima, un uomo di 32 anni, era solo in macchina; secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Tortona, l'uomo potrebbe aver perso il controllo dell'auto mentre percorreva una curva in viale IV Novembre, finendo contro l'albero. E' morto poco dopo essere stato estratto dall'abitacolo. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori sanitari.