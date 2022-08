Incidente sul lavoro questa mattina a Lagnasco. Un ragazzo di 18 anni è caduto da un semovente ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso. Non sono emersi al momento ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente. Ha diverse fratture sul corpo, dalle prime informazioni sembra fosse impiegato nella raccolta della frutta.