Ancora una morte sulle strade del cuneese. Un uomo di 33 anni residente a Canelli, nell'astigiano, è morto in un incidente stradale sulla provinciale 2, nella zona di Priocca d'Alba. La sua auto è uscita di carreggiata. Con lui nella vettura anche un trentenne ferito e ricoverato in ospedale; non sarebbe in pericolo di vita.