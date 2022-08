Incidente su bretella autostradale a Ivrea, tre morti

Tre morti: un uomo, una donna e un ragazzo di 15 anni. È il bilancio dell'ennesima tragedia della strada. Uno scontro frontale avvenuto intorno alle 19 sulla bretella Ivrea-Santhià che collega le autostrade Torino - Aosta e Torino - Milano. L'incidente si è verificato tra Albiano e Settimo Rottaro e ha visto lo scontro tra una Toyota Yaris e una Fiat Panda, finita nella scarpata a bordo carreggiata.



Le vittime che viaggiavano sulla Panda sono tutte italiani ma residenti nel Regno Unito. Sulla Yaris invece viaggiavano altri tre automobilisti rimasti ferite in modo grave. Ancora in corso le verifiche sulla dinamica dell'incidente, ma al momento sembra una delle due vetture abbia invaso la carreggiata opposta.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche con l'elicottero Drago del comando provinciale, l'elisoccorso (che ha trasportato i feriti in ospedale), la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell'Ativa.