Incidente sul lavoro a Santhià, in provincia di Vercelli. Un operaio di 50 anni è rimasto incastrato in un macchinario in un area di trattamento rifiuti. Le prime notizie dei sanitari del 118 di Vercelli parlano di situazione grave. Sul posto l'elisoccorso per il trasporto in ospedale al CTO di Torino.