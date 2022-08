Juventus-Atletico Madrid si gioca domani alle 18.00 alla Continassa. Gli spagnoli arrivano a Torino per recuperare la sfida prevista al Bloomfeld Stadium di Tel Aviv per domani e cancellata a causa delle tensioni in Israele: impossibile garantire uno standard minimo di sicurezza per pubblico e giocatori secondo i club e la società promotrice dell'incontro. Il recupero permette alla Juventus di prepararsi al meglio con un avversario di primo livello senza stravolgere il percorso di avvicinamento verso la prima di campionato in casa contro il Sassuolo in programma a Ferragosto. Potrebbe essere l'occasione per parlare di Alvaro Morata, tornato all'Atletico prima scelta bianconera per l'attacco anche se restano alte le quotazioni di Luis Muriel dall'Atalanta. Intanto bianconeri intanto avrebbero raggiunto l'accordo con il centrocampista serbo Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, reduce dalla sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco nella supercoppa di Germania. Per Leandro Paredes del Paris Saint Germain offerto un prestito con diritto di riscatto: andrà a prendere il posto di Arthur mentre Daniele Rugani avrebbe rifiutato i turchi del Galatasaray: si prospetta per lui la permanenza in bianconero.