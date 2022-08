La festa della Juventus a Villar Perosa

C’è entusiasmo in casa Juventus. La festa in famiglia di Villar Perosa con l’amichevole tra Prima squadra e Under23, al ritorno dopo due anni di stop causa covid, è l’occasione giusta per scaldare il cuore della passione bianconera. È il giorno della festa, delle maglie dei campioni presenti e passati, della gita in famiglia, di una giornata con amici, un’occasione per ricordare la figura carismatica ed ancora viva nel cuore degli juventini come quella Gianni Agnelli, ritratta su numerose t-shirt in vendita. Una giornata per augurarsi un futuro pieno di successi.

Servizio di Maghdi Abo Abia, immagini di Guido Cravero, montaggio di Tiziano Bosco.