La Juve ci crede ma solo a metà.

Allegri stupisce tutti schierando contro la Roma un 4-2-3-1 con il debutto dal primo minuto, in posizione avanzata, di Miretti. Ed è proprio il gioiellino bianconero che al primo minuto innesca Cuadrado, che subisce fallo al limite dell'area da Matic. E se i palloni non arrivano, Dusan Vlahovic si inventa uomo da calci da punizione: sinistro di potenza ed eleganza sotto l'incrocio. 1 a 0. Juve che al 20esimo ha la palla del raddoppio, ancora Miretti ruba palla e serve Cuadrado, para Rui Patricio. Al minuto 24 episodio decisivo del match: Vlahovic lotta con Karsdorp, palla a Cuadrado che serve Locatelli che buca ancora Rui Patricio. Ma l'arbitro Irrati annulla: il Var vede un mani di Vlahovic in pieno duello fisico con Karsdorp. Al 31esimo Kostic lascia sul posto la difesa romanista, palla in mezzo per Miretti che però si infrange sul muro giallorosso. Al 38esimo ancora punizione di Vlahovic, stavolta finisce sul fondo. Il secondo tempo si apre con la Juve ancora in controllo del match, al 53esimo Cuadrado lascia sul posto Zalewski ma il suo destro finisce sul fondo. La partita della Roma sale pian piano di tono e, al primo affondo, passa: ci vuole una magia del grande ex, Paulo Dybala, che da calcio d'angolo si inventa l'assist in sforbiciata per Abraham che di testa trafigge Szczesny. La Juve non ci sta e sfiora addirittura il colpaccio all'83esimo con un flipper in area di rigore, Bremer, Ibanez e il nuovo entrato Milik che salva addirittura sulla linea. Finisce qui. Juventus-Roma 1 a 1.