La Polizia recupera a Porta Nuova una bici da 10 mila euro rubata in Liguria

Una costosa bici del valore di oltre 10mila euro, sottratta in Liguria, è stata recuperata a bordo di un treno dai poliziotti della Ferroviaria di Torino Porta Nuova.

Una costosa bici del valore di oltre 10mila euro, sottratta in Liguria, è stata recuperata a bordo di un treno dai poliziotti della Ferroviaria di Torino Porta Nuova. La tecnologia, attraverso la geolocalizzazione, oggi ci aiuta tantissimo nelle indagini e nel recupero di mezzi vari, auto, pc e cellulari. In questo caso la bicicletta sottratta ad un turista tedesco mentre era in vacanza è stata rintracciata grazie al costante contatto del proprietario, che seguiva la traccia del localizzatore guidando gli agenti fino al treno regionale su cui la bicicletta si trovava. Una collaborazione che ha permesso l'immediata restituzione del mezzo al proprietario che con un grosso sorriso ha ringraziato i miei colleghi.