La solidarietà di Coldiretti Torino per un fienile distrutto dal fuoco

Lanciato un appello alla solidarietà tra agricoltori da Coldiretti Torino dopo l'incendio che ha distrutto un capannone adibito a fienile e pagliaio dell'Azienda agricola dell'allevatore Vittorino Merlo, in frazione Argentera a Rivarolo Canavese. L'associazione si sta muovendo con le proprie sezioni locali per logistica e stoccaggio del fieno e della paglia.

Tutti salvi i 150 capi di bovine frisone da latte ma le scorte sono andate distrutte, in un anno in cui per gli allevamenti che devono fare i conti con penuria di alimenti e lettiere per animali.

Da mesi, spiega Coldiretti, “non solo fieno, mais e paglia hanno raggiunto prezzi impossibili, ma è sempre più difficile reperirli sul mercato per via della siccità che ha abbattuto le produzioni di campi e prati. Per questo stesso motivo le aziende agricole si ritrovano con scorte ridotte, come se si trovassero a un anno dagli sfalci invece che nel pieno dell’annata agricola, con una drammatica incertezza sugli approvvigionamenti dei prossimi mesi”.

“In un’annata come questa – sottolinea il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici, anche lui allevatore – Un incendio che distrugge le scorte può mettere fuori gioco un’azienda. Per questo confidiamo nella solidarietà tra agricoltori e invitiamo a donare un po’ delle proprie scorte di fieno e paglia per permettere al nostro collega sfortunato di superare un’emergenza che potrebbe capitare a tutti noi”.

