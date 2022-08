Vendeva alcolici a minorenni, licenza sospesa per 30 giorni

In più occasioni gli è stata contestata la vendita di bevande alcoliche a minori. Per questo il titolare di un locale in via Berthollet, a Torino, si è visto sospendere la licenza per 30 giorni.

Si tratta di uno dei sanzionati dagli agenti di Polizia del commissariato Barriera Nizza chee, insieme alla polizia municipale ed al personale Asl, hanno svolto numerosi controlli nell'area compresa tra via Nizza, via Berthollet e corso Bramante.

Diverse le irregolarità riscontrate con 49 persone identificate e 5000 euro di sanzioni elevate.