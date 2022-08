Limone si prepara al concerto di Ferragosto

Limone Piemonte si prepara ad accogliere la 42/a edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto, uno degli appuntamenti di musica classica più attesi dell'estate cuneese, che sarà trasmesso in diretta nazionale su Rai 3 e su Rai Play. Dopo due edizioni contingentate a causa della pandemia, la manifestazione torna alla sua forma originale. L'appuntamento è a 1860 metri di altitudine in zona Capanna Niculin, tre ore a piedi dal centro di Limone, raggiungibile anche con cammini più brevi prendendo gli impianti di risalita o l'auto. Protagonista di quest'anno l'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Nicolò Jacopo Suppa. La manifestazione, come di consueto, sarà anticipata domenica 14 agosto dalle prove generali, che inizieranno intorno alle 14 e dureranno circa tre ore. Gli impianti di risalita saranno regolarmente aperti così come i punti di ristoro in zona. Per le prove generali non è previsto il servizio di trasporto disabili. Il luogo del concerto è raggiungibile a piedi dal centro di Limone in tre ore lungo un percorso ben segnalato di 8 chilometri con un dislivello di 860 metri. E' anche possibile salire in quota con la Telecabina Severino Bottero, per poi affrontare un itinerario di circa un'ora pari a 2 chilometri e 200 metri di dislivello. Oppure ancora, si può raggiungere Quota 1.400 in auto per poi prendere la seggiovia Cabanaira, al cui arrivo si dovrà procedere in discesa lungo un breve percorso, camminando per circa 15 minuti con 100 metri di dislivello. L'accesso agli impianti è consentito anche ai cani. All'ufficio turistico è possibile prenotare un servizio per l'accesso alla manifestazione delle persone disabili.