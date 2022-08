Lukic escluso dalla trasferta di Monza

Notizia shock in casa granata, proprio nelle ore dell'immediata vigilia del debutto in campionato, stasera a Monza. Il neo capitano, Sasa Lukic, non verrà convocato per la trasferta. L'elenco non è ancora stato diffuso ma la voce, ampiamente circolata in serata, non è stata smentita.

Sullo sfondo, uno scenario che porta direttamente al mercato: il giocatore avrebbe comunicato all'allenatore la propria volontà di essere ceduto. Di conseguenza, avrebbe chiesto di non prendere parte alla gara con i brianzoli.

Alla radice ci sarebbe il malumore, da parte del numero 10 e del suo entourage, per il mancato rinnovo di contratto, a cifre ritenute congrue, attualmente in scadenza nel giugno 2024.

Tutto verrà chiarito nelle prossime ore. Intanto, inevitabile lo sconcerto nel mondo granata. Una notizia che segue di poche ore l'elogio di mister Juric al giocatore serbo: “Lukic è un ragazzo che è da sei anni qua, l’anno scorso ha fatto un salto di qualità anche nella personalità. Mi sembrava una scelta naturale quella di farla capitano”, ha detto il tecnico in conferenza stampa, spiegando le motivazioni che lo avevano indotto a scegliere proprio Sasa Lukic come capitano del nuovo corso granata, dopo l'addio di Belotti.

Curiosamente, oggi è il giorno del ventiseiesimo compleanno di Lukic, ricordato anche sul sito ufficiale della società.